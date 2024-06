2,7 Promille Alkohol: Quadfahrer verursacht Unfall in Bachhagel

Ein 38-jähriger Quadfahrer war stark betrunken. Er verursacht einen Unfall in Bachhagel. Dabei werden er und seine 17-jährige Beifahrerin vom Quad geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Bachhagel wurden ein 38-jähriger Quad-Fahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der 38-Jährige war erheblich alkoholisiert. Kurz nach 21 Uhr befuhr der 38-Jährige mit der 17-Jährigen auf dem Quad die Schreiäckerstraße in südlicher Richtung. In einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum.

17-Jährige wurde leicht verletzt

Durch den Aufprall wurden beide Personen vom Quad geschleudert. Die 17-Jährige wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Eine medizinische Behandlung beim 38-Jährigen war nicht erforderlich. Am Quad entstand Unfallschaden von rund 1.000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von über 2,7 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 38-Jährigen nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. (AZ)