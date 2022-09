Autofahrer verletzt sich bei Unfall bei Bachhagel - 45.000 Euro Schaden

Ein Mann hat sich am Donnerstag auf der Staatsstraße 2025 bei Bachhagel verletzt. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beträgt 45.000 Euro.

Ein 64-Jähriger hat beim Abbiegen am Donnerstag auf der Staatsstraße 2025 bei Bachhagel ein anderes Fahrzeug übersehen – er kam mit Verletzungen in das Krankenhaus. Der Mann wollte der Polizei zufolge mit seinem Auto von der Kreisstraße DLG 29 aus Richtung Bachhagel kommend nach links in die Staatsstraße in Richtung Wittislingen einbiegen. Dabei nahm er mit seinem Nissan einem anderen Fahrzeug, das auf der Staatsstraße aus Richtung Wittislingen kommend unterwegs war, die Vorfahrt.

Unfall in Bachhagel: Auto muss abgeschleppt werden

An der Einmündung prallten die Autos zusammen. Der Airbag im Auto des 64-Jährigen wurde ausgelöst. Mit mittelschweren Verletzungen kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der andere Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 45.000 Euro. (pol)