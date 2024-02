Betrunkene prügeln sich in Bachhagel

Ein gemeinsamer Abend zweier Männer in Bachhagel endet im Streit. Ein 35-Jähriger verpasst einem 43-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht.

In der Nacht auf Dienstag kam es in einer Wohnung in der Hauptstraße in Bachhagel zu einem handfesten Streit, der die Polizei auf den Plan rief. Ein gemeinsamer Abend zweier Männer, bei dem Alkohol im Spiel war, eskalierte gegen 23.30 Uhr. Nach einem Streit verpasste ein 35-jähriger Mann seinem 43-jährigen Bekannten mehrere Faustschläge ins Gesicht. Das Opfer trug neben einer aufgeplatzten Lippe auch mehrere Prellungen davon und musste leicht verletzt ins Krankenhaus Heidenheim gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte beim Geschädigten einen Wert von etwa drei Promille, während der Angreifer selbst mit rund zwei Promille alkoholisiert war. Gegen den 35-Jährigen wurde daraufhin eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung erstattet. (AZ)