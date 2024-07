Radlerin erleidet bei Unfall in Bachhagel schwere Verletzungen

1020 - Verkehrsunfall mit verletzter 52-jähriger E-Bike-Fahrerin Bachhagel - Am gestrigen Montag (29.07.2024) ist es in Bachhagel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 52-jährige E-Bike-Fahrerin hat am Montag bei einem Unfall in Bachhagel Verletzungen erlitten. Die Frau war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Rad in der Schreiäckerstraße unterwegs gewesen.

Die 52-Jährige stürzt in Bachhagel alleinbeteiligt vom Rad

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 52-Jährige mit dem Vorderreifen gegen eine Bordsteinkante und stürzte alleinbeteiligt. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (AZ)