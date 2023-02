Bachhagel

17:30 Uhr

Sanierte Bachtal-Schule: Frische Luft und freundliche Atmosphäre

Plus Mehr als ein Jahr nach der Fertigstellung der Generalsanierung der Bachtal-Grundschule in Bachhagel konnte nun die Wiedereröffnung gefeiert werden. Was sich verändert hat.

Von René Rosin Artikel anhören Shape

Schülerinnen und Schüler der Bachtal-Grundschule, das Lehrerinnen-Kollegium sowie zahlreiche Gäste aus Lokal- und Landespolitik haben in der vergangenen Woche die Wiedereröffnung der generalsanierten Grundschule der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein gefeiert.

