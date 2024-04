Seniorin wird in Bachhagel von einem Kühllaster erfasst

23-Jähriger fährt mit einem Lkw in Bachhagel rückwärts. Hinter dem Lkw geht eine 85-Jährige mit ihrem Rollator. Die Frau erleidet bei dem Unfall eine Platzwunde.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bachhagel hat eine 85-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen erlitten. Gegen 15 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer eines Kühllasters in der Straße „Am Birkele“rückwärts gefahren.

Die Seniorin wird in Bachhagel vom Heck des Lkw erfasst

Hinter dem Lastwagen ging die 85-Jährige laut Polizeibericht mit ihrem Rollator und wurde vom Heck des Lkw erfasst. Die Seniorin kam zu Fall und erlitt eine Kopfplatzwunde. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)