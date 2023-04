Bachhagel

12:00 Uhr

So wird der Friedhof in Bachhagel umgebaut

Nach diesem Plan wird der Friedhof in Bachhagel umgestaltet. Neben verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten gibt es unter anderem einen neuen Eingang für Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen.

Plus Bürgerinnen und Bürger haben Ideen für den Friedhofsumbau beigesteuert. Nun stehen die Pläne fest. Es wird Baumbestattungen, Rasengräber und Urnengemeinschaftsanlagen geben.

Ein Friedhof ist für viele Angehörige die letzte Ruhestätte ihrer Liebsten. Doch in Bachhagel ist dort dieses Jahr einiges los, denn die Gemeinde gestaltet die Fläche um. "Bisher sind bei uns Sarg- und Urnenbestattungen im Boden möglich, zusätzlich gibt es Urnenstelen. Für die Zukunft müssen wir uns darauf einstellen, pflegeleichtere Gräber anzubieten", sagt Bürgermeister Ingo Hellstern. Nach Bürgerbeteiligungen im Februar vergangenen Jahres sind nun Baumbestattungen, Rasengräber und eine Urnengemeinschaftsanlage geplant.

Im Friedhof Bachhagel sind ab sofort Baumbestattungen möglich

Auf der Urnengemeinschaftsanlage entstehen 17 neue Grabstellen. Die Bepflanzung und Pflege wird für die Angehörigen übernommen. Gedenksteine erinnern an die Verstorbenen und Kerzen, Blumen oder Kränze können dort niedergelegt werden. Bei hoher Nachfrage könnte es in Bachhagel mehrere solcher Grabstellen geben. Hellstern berichtet, dass die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten dem Friedhofsplaner zufolge in jeder Kommune unterschiedlich angenommen werden.

