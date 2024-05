Bachhagel

vor 34 Min.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis in Bachhagel

Am vergangenen Wochenende versuchten bislang Unbekannte, in eine Arztpraxis in der Badstraße in Bachhagel einzudringen

Am Wochenende versuchten Unbekannte, in die Praxis in der Badstraße in Bachhagel einzudringen. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

Am vergangenen Wochenende haben bisher Unbekannte versucht, gewaltsam in eine Arztpraxis in der Badstraße in Bachhagel einzudringen. Als der Einbruchsversuch misslang, flüchteten die Tatverdächtigen. Laut Informationen der Polizei geschah die Tat zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Dillinger Polizei ermittelt Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

Themen folgen