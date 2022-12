Weihnachtsbaum in Bachhagel umgesägt: Wer war der Übeltäter?

Unbekannte Personen haben in der Nacht auf Freitag den Christbaum in Bachhagel gefällt. Die Bürgerinnen, Bürger und der Bürgermeister sind entsetzt. Die Polizei ist auf dem Weg zum Tatort.

Als die Sonne am Freitagmorgen in Bachhagel aufgeht, entdeckt ein Anwohner das Unglaubliche. Der Weihnachtsbaum, der inmitten des neu gebauten Dorfplatzes in der Stadtmitte aufgestellt wird, liegt zerstückelt auf dem Platz. Und das einen Tag bevor der Bachhagler Weihnachtsmarkt im Brauereistadel stattfindet. Der Anwohner macht ein Foto, das online herumgeht.

Weihnachtsbaum in Bachhagel einen Tag vor dem Christkindlmarkt umgesägt

Auch Bürgermeister Ingo Hellstern bekommt das mit. "Das ist eine unglaubliche Geschichte", sagt er. Der Baum sei auf etwa einen Meter abgesägt worden. Zudem sei die Weihnachtbaumspitze zusätzlich entfernt worden, damit man den Baum auf jeden Fall nicht mehr aufstellen könne.

Die Baumspitze samt Beleuchtung fanden Angestellte der Verwaltung im nahegelegenen Zwergbach. Der Bürgermeister ist entsetzt: "Die Leute freuen sich so über einen schönen Weihnachtsbaum. Ich habe noch nie gehört, dass sowas passiert." Die Polizei ist auf dem Weg zum abgesägten Weihnachtsbaum. Der Bürgermeister berichtet, dass die Missetäterin oder der Missetäter auf dem neuen Dorfplatz Fußspuren hinterlassen haben.