Wer hat ein Navi aus einem Auto in Bachhagel geklaut?

Bisher unbekannte Täter schlugen vom Mittwoch, 19 Uhr, auf Donnerstag, 7 Uhr, die Fahrerscheibe eines grauen Cabrios Audi A4 Quattro ein, das in einem Innenhof in der Schreiäckerstraße in Bachhagel abgestellt war. Zudem schlitzten die Unbekannten das Verdeck des Wagens auf. Durch die zerstörte Autoscheibe entwendeten die Unbekannten das eingebaute schwarze Navigationssystem vom Hersteller Audi, Typ RNS-E, mit integriertem Radio im Wert von etwa 800 Euro. Der angerichtete Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)