19:20 Uhr

Bächingen hat jetzt eine Art Hofladen, der rund um die Uhr geöffnet ist

Plus Beim Bächinger Apfel- und Kartoffelmarkt wird die neue Brenzbox eröffnet. Über eine App bekommt man Zugang zu dem Selbstbedienungsladen mit regionalen Produkten.

Von Johanna Hofmann

Das Mooseum in Bächingen ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und steht seit Langem als Begriff für Regionalität und heimatlichen Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Dillingen. Beim traditionellen Apfel- und Kartoffelmarkt ist nun ein weiteres attraktives Angebot für den Einkauf vor Ort eröffnet worden. In der „Brenzbox“, eine Art Hofladen im Kleinformat auf dem Mooseumsgelände, können Kundinnen und Kunden per Handy-App von Montag bis Samstag vielfältige regionale Produkte einkaufen ­­– unabhängig von Ladenöffnungszeiten und mit kurzen Wegen. „Die Idee war von Anfang an, dass es unkompliziert sein soll, qualitativ hochwertige Lebensmittel bei den gewünschten Erzeugerbetrieben einzukaufen“, sagt Michaela Pisone vom Initiator Lokbest GmbH, die zur Wertinger Erwin Müller Group gehört.

