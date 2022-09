Einer Frau wird beim Bächinger Kartoffelmarkt die Geldbörse gestohlen

Beim Kartoffelmarkt in Bächingen hat ein Unbekannter einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Ihr fehlen nun Bargeld und Dokumente.

Beim Apfel- und Kartoffel-Markt in Bächingen ist einer jungen Frau am Sonntag die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Die Handtasche stand auf einer Biertischgarnitur. In einem unbeobachteten Moment zwischen 17.45 und 18. Uhr entnahm der bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus der abgestellten Handtasche.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Neben Bargeld waren auch mehrere Dokumente in der Geldbörse. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Ermittlung des Täters geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dillingen, Telefon 09071/560, zu melden. (AZ)

