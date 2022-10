Papierlager in Bächinger Entsorgungs-Unternehmen brennt

Ein Papierlager in einem Bächinger Entsorgungs-Betrieb hat Feuer gefangen. Etwa 50 Feuerwehrleute sind im Löscheinsatz.

In einem Papierlager eines Entsorgungs-Unternehmens in Bächingen ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr Feuer ausgebrochen. Die Nina-Warn-App informierte um 15.42 Uhr über den Brand und die Rauchentwicklung im Bächinger Gemeindegebiet. Wie die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind die Feuerwehren aus Bächingen, Sontheim an der Brenz, Gundelfingen und Bergenweiler mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Die Löscharbeiten gestalten sich nach Angaben der Polizei aufwendig, da die eingesetzten Feuerwehrleute das Material ins Freie bringen müssen. Es kam zu einer starken und weit sichtbaren Rauchentwicklung. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens gab es am Dienstagnachmittag noch keine Angaben. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden gegenwärtig aus. In dem Entsorgungsbetrieb an der Gemarkungsgrenze zu Sontheim an der Brenz hat es in der Vergangenheit wiederholt gebrannt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. (bv)