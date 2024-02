Suche nach vermisstem Bächinger endet traurig

Der Vermisste aus Bächingen ist tot. Die Polizei verkündete die traurige Nachricht am Montagabend. Bereits seit Donnerstag war nach dem Senior gesucht worden.

Die Suche nach einem vermissten Mann aus Bächingen hat am Montagabend ein trauriges Ende gefunden. Wie die Polizei meldet, wurde der Mann tot in der Brenz, in der Nähe seines Wohnorts, gefunden. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von Fremdeinwirkung aus und stuft den Fall als tragischen Unfall ein.

Die polizeiliche Suche nach dem Senior hatte mehrere Tage gedauert. Am Wochenende hatte es eine großangelegte Suchaktion gegeben, die aber zunächst ohne Ergebnis geblieben war.

Rund 70 Einsatzkräfte waren bei der Suche beteiligt

Am Freitag suchte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem vermissten Bächinger. Neben den Polizeibeamten der Inspektionen Dillingen und Giengen war eine Rettungshundestaffel und die Wasserrettung der DLRG mit Tauchern, der Rettungsdienst des BRK und des ASB sowie die Feuerwehren aus Bächingen und Gundelfingen im Einsatz.

Auch ein Rettungshubschrauber der Polizei flog das betreffende Gebiet ab, konnte aber ebenfalls keinen Erfolg vermelden. Abgesucht wurde laut der Polizei das Gebiet am Radweg sowie die Brenz zwischen Sontheim, Bächingen und Gundelfingen. Rund 70 Einsatzkräfte halfen bis Samstagabend bei der Suche.

Die Ermittlungen wurden schließlich an die Kriminalpolizei weitergegeben. Das sei in solchen Fällen, in denen die Vermissten nicht innerhalb kurzer Zeit wiedergefunden werden, das normale Vorgehen, hieß es von der Polizei. (AZ)

