Die freiwillige Feuerwehr Bergheim spendet 1000 Euro an gemeinnützigen Verein

Die freiwillige Feuerwehr Bergheim führt bereits seit mehreren Jahren in der Weihnachtszeit einen Glühweinausschank durch. Der Erlös wird traditionell für einen guten Zweck gespendet. Bei Glühwein, Punsch und Steaks vom Grill ist das ganze Dorf zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Ein besonderer Dank geht an die Hofmetzgerei Holl aus Bergheim, die das Grillgut unentgeltlich zur Verfügung stellte, sowie die rege Teilnahme und hohe Spendenbereitschaft der Bergheimer Dorfgemeinschaft. Der Erlös der Veranstaltung soll an den Verein Glühwürmchen gehen. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, krebs-, schwerst- und chronisch kranke Kinder und deren Familien zu unterstützen. Die Betroffenen sollen unbürokratische finanzielle Unterstützung für verschiedenste Leistungen erhalten. So konnte eine Spende in Höhe von 1000 an Rosmarie Schweyer, der Vorsitzenden des Vereins Glühwürmchen, übergeben werden.

