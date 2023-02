Bergheim

07:00 Uhr

Sigi Werner schließt seine Bäckerei in Bergheim

Plus Sigi und Sonja Werner haben eine Entscheidung getroffen, die ihnen nicht leicht fällt. Mit ihnen verschwindet eine Traditionsbäckerei aus dem Landkreis.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Nicht viele würden wohl von sich behaupten, ihr Arbeitsplatz sei ein Palast. Sigi Werner nennt seinen Laden, mit einem Fünkchen Ironie, dennoch so. Sein Palast, das ist eine riesige Backstube mit allerlei Gerätschaften und der anschließende Verkaufsraum der Bäckerei. Holzoberflächen, bahamabeige Regale und heimelig-braune Fliesen dominieren die etwas in die Jahre gekommene Bäckerei. Sigi Werner werkelt hinten in seiner Backstube, stäubt noch etwas Puderzucker über ein Blech Krapfen. Dann bittet er in die angrenzende Küche. Werner hat genug. Die Bäckertradition seiner Familie wird mit ihm nach 130 Jahren enden, und das hat mehrere Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen