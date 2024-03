Mit ihm endet eine musikalische Ära in Binswangen

Der langjährige Chorleiter Anton Kapfer verabschiedet sich mit einem Konzert vom Männerensemble in der Alten Synagoge. Er hat die Gruppe geprägt. Wie geht es weiter?

Wenn er beim Konzert den Taktstock hob, dann lag immer ein gerütteltes Maß an Vorbereitungsarbeit hinter ihm und „seinem Männerchor“. Der heute 76-jährige Anton Kapfer legt nun in wenigen Tagen sein Amt als Leiter des Binswanger Klangkörpers nieder, der vor 19 Jahren aus einem gemischten Chor hervorging. Fünf Jahrzehnte insgesamt hat er es mit Herz und Leidenschaft ausgefüllt, mit Können und mit Durchhaltevermögen. Ob ihn der Abschied mit Traurigkeit erfülle? Er sagt: „Ich bin froh, dass ich alles mit guter Gesundheit und Liebe zur Chormusik überstanden habe. Man merkt, dass die Belastung zunimmt. Meine Dankbarkeit ist groß auch gegenüber den langjährig begeisterten Sängerinnen und Sängern im Chor“.

Freilich seien Abschiede nach Jahrzehnten mit Melancholie erfüllt, betont Kapfer. Viel Beistand und Hilfe habe er auch von zahlreichen Kommunalpolitikern, Unterstützern im Verein und darüber hinaus im Rahmen seiner Chorleitertätigkeit in fünf Jahrzehnten erfahren. Die guten Verbindungen gingen dabei besonders nach Höchstädt für die Zeit der Existenz des Klangkörpers Höchstädt-Binswangen. Eine bewegte Geschichte der Chormusik sei es gewesen, die er habe erleben dürfen, resümiert Kapfer. Und dieses Genre sei immer noch aktuell und lebendig. Gerade im Landkreis Dillingen. „Freilich würde man sich noch mehr junge Leute wünschen, die am Chorgesang Freude haben“.

Auch der Vorsitzende hat aufgehört

Wie es mit dem renommierten Binswanger Männerensemble weitergeht, ist noch unklar. Es müsse ein neuer Chorleiter gefunden werden. Da gebe es zwar Bestrebungen, doch das Problem ist: Auch Vorsitzender Hubert Kapfer hat im Verein nach langjährigem Engagement heuer aufgehört. „Man findet zwar Leute, die gerne in den Vereinen mitmachen, aber die Verantwortung als Vorsitzender zu übernehmen, das wollen nur noch wenige Bürger, heißt es vonseiten Anton Kapfers.

Konzert in der Alten Synagoge in Binswangen

Das Binswanger Männerensemble gestaltete bisher anspruchsvoll das gesellschaftliche Leben in der Kommune, aber auch bei vielfältigen Veranstaltungen im Landkreis Dillingen mit. Das Repertoire wurde hohen Ansprüchen gerecht. Das ist nicht zuletzt dem langjährigen Chorleiter zu verdanken, der sich darauf verstand, die Gratwanderung zwischen klassischen Akzenten und modernem Liedgut zu wagen. Aber der Klangkörper und seine Verantwortlichen wussten auch selbst zu feiern bei Ausflügen, Konzertreisen und vielen Geburtstagen. Da erklangen launige Weinlieder nicht selten bis in die frühen Morgenstunden.

Am 17. März wird Anton Kapfer bei einem Abschiedskonzert in der Alten Synagoge letztmals den Taktstock in die Hand nehmen. Der Gesangverein Binswangen lädt zu diesem Ereignis ein, das um 17 Uhr beginnt. Anschließend ist ein kleiner Festakt im Schillinghaus in Erinnerung an eine eindrucksvolle Ära angesagt.

