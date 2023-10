Binswangen

Sie sind zwei Jägerinnen der Glückseligkeit

Zeichen setzen gegen Hass und Gewalt gehörte auch zum Konzert von “Vivid Curls” in der Alten Synagoge in Binswangen.

Plus Irene Schindele und Inka Kuchler sind Allgäuer Gewächse und stehen seit 22 Jahren auf der Bühne. Das Duo "Vivid Curls" gibt einen Gastauftritt in Binswangen – ungeschminkt, mitreißend und facettenreich.

Von Margot Sylvia Ruf

Diesmal werden in der Alten Synagoge einmal leisere Töne laut. Ein Widerspruch? Nein. Die Frauen von „Vivid Curls“ greifen in die Saiten ihrer Gitarren und erheben ihre Stimmen gleich zu Beginn ihres Konzertes im Rahmen der Dillinger Kulturtage gegen Hass und Gewalt in Deutschland und anderswo. Die beiden Mittvierzigerinnen mit der dunklen Lockenpracht verleihen ihren Appellen mit dem Lied „Nie müde werden“ voller Empathie Nachdruck.

"Vivid Curls" spielen im Rahmen der Dillinger Kulturtage in Binswangen

Das Leben hat den Künstlerinnen erste feine Linien im Gesicht beschert. Ganz ungeschminkt geben sie sich, „die Töchter von Simon & Gurfunkel“, wie ein Kritiker sie mal betitelte. Irene Schindele und Inka Kuchler, in Wiggensbach im Allgäu bleibend seelisch verankert, sind seit 22 Jahren als Musikerinnen und Sängerinnen unterwegs. Eine kann nicht ohne die andere, scheint der erste Eindruck zu sein, wenn man sie auf der Bühne erleben darf. Frauenharmonie. Auch nicht immer alltäglich.

