25.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Bissingen

Ein Autofahrer hat in Bissingen einer Pkw-Lenkerin die Vorfahrt genommen. Die beiden Autos stießen zusammen.

In Bissingen hat sich am Mittwoch gegen 5.50 Uhr an der Einmündung Am Mühlberg auf die Staatsstraße 2221 ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 48-jähriger Autofahrer eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Lenkerin übersehen.

Die beiden Autofahrer bleiben bei dem Unfall in Bissingen unverletzt

Sein Auto prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Wagens. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Es entstand nach Angaben der Polizei jedoch den beiden Pkw ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. (AZ)