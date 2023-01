Bissingen

Bissingen beteiligt sich am Nahwärmenetz

Mit Nutzung der Abwassertemperatur und Wärmepumpen soll in Bissingen ein Nahwärmenetz entstehen.

Plus Die Planungen für ein Nahwärmenetz, das Teile von Bissingen und manche Ortsteile versorgen soll, schreiten voran.

Von Christina Brummer

Das Thema Energieversorgung wird derzeit in vielen Gemeinden diskutiert. In Bissingen könnte ein Nahwärmenetz manche Ortsteile bereits ab dem Winter 2024 mit Wärme versorgen. Im Gemeinderat wurde am Dienstag der aktuelle Stand der Planungen präsentiert.

