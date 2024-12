Bissingen hat einen neuen Pfarrer

Es war eine spannende Frage, in welchem Rahmen und in welchem Umfang in diesem Jahr in der Pfarrei St. Peter und Paul in Bissingen und in den vier weiteren Pfarreien Diemantstein, Fronhofen, Oberliezheim und Stillnau, die zusammen die Pfarreiengemeinschaft Bissingen bilden, die Weihnachts- und Jahresendgottesdienste stattfinden würden. Schließlich kam der Weggang seines Vorgängers Ivan Kuterovac, der seinen Dienst in Bissingen erst im Herbst 2022 angetreten hatte, für viele Menschen doch sehr überraschend. Und das, obwohl es nicht wenig Gläubigen eigentlich schon klar war, dass dessen Zweittätigkeit als freier Redner mit dem Priesteramt nicht in Einklang zu bringen war.

