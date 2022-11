Bissingen

24.11.2022

Das sind die Stärken der Marktgemeinde Bissingen

Plus In der Bürgerversammlung werden auch die Ergebnisse einer Umfrage präsentiert. Was den Bürgern an Bissingen gefällt.

Von Horst von Weitershausen

"Da kommt was auf uns zu, das wir vor einem Jahr nicht erwartet haben," sagt Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner bei der Eröffnung der Bürgerversammlung in der Friedrich-Hartmann-Sporthalle. Er meint damit die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die auch Auswirkungen auf den Bissinger Haushalt haben werden. Im Schatten dieses Jahres 2022, so Herreiner, könne er jedoch auf gute und erfolgreiche Jahre 2020 und 2021 für die Marktgemeinde Bissingen mit ihren 18 Ortsteilen zurückblicken. So habe das Haushaltsvolumen der Gemeinde mit ihren insgesamt 3286 Einwohnern im vergangenen Jahr erstmals mehr als 20 Millionen Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung bezifferte der Bürgermeister mit 614 Euro, "Tendenz leider steigend." Nicht eingerechnet darin seien die Schulverbandsschulden sowie die des Kommunalunternehmens Markt Bissingen (KMB) im einstelligen oberen Millionenbereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

