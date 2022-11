Bissingen

vor 31 Min.

Die Bürger entscheiden, ob in Bissingen ein Fernwärmenetz entsteht

Plus Neben dem Kernort könnten auch Kesselostheim, Unterbissingen und Göllingen versorgt werden.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

Vor rund zwei Jahren führten die Bissinger schon erste Gespräche wegen der Fernwärmeversorgung. Schauten sich an, was in Mertingen und Buttenwiesen geschaffen wurde. Erfreut über die große Besucherzahl in der Friedrich-Hartmann-Halle erläuterte Bürgermeister Stephan Herreiner am Montagabend, dass es Sinn mache, die Abwärme der Kläranlage zu nutzen. Die täglich 4000 Kubikmeter über 20 Grad warmes Wasser abzukühlen, die bisher die Kessel erwärmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

