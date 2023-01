Die Kita-Erweiterung in Bissingen ist in Betrieb und bereits voll besetzt

Plus Bissingen wächst. Das merkt man vor allem an den Kita- und Kindergartenanmeldungen. Nun wurde der bestehende Bau erweitert. Reicht die Vergrößerung jetzt aus?

Bürgermeister Stephan Herreiner muss öfter einmal nervös lachen. Gruppenräume, Kneipp-Becken, Speisesaal, Außentoilette: Die Kindertageseinrichtung in Bissingen ist erweitert worden und bietet nun Platz für zwölf weitere Krippen- und 25 Kindergartenkinder. Das ist die gute Nachricht. Schlucken muss der Rathauschef jedoch angesichts der Kosten, die mit dem Erweiterungsbau auf die Gemeinde zukommen.