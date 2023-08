Ein Ehrenzeichen für Helmut Jaumann

Der langjährige Vorsitzende der Kreisjägervereinigung Dillingen erhält für sein vielfältiges Engagement eine Auszeichnung des Landes Bayern.

Über 40 Jahre war Helmut Jaumann im Vorstand der Kreisjägervereinigung Dillingen aktiv, zunächst seit 1993 als stellvertretender und von 1999 bis 2021 als Erster Vorsitzender. Zudem war er zehn Jahre lang Vorsitzender der Damwild-Hegegemeinschaft „Liezheimer Forst“. Als Schwarzwildberater im Regierungsbezirk Schwaben sowie Mitglied des Jagdbeirats und Umweltausschusses des Landkreises Dillingen gab er sein Wissen weiter.

In Jaumanns Amtszeit als Erster Vorsitzender der Kreisjägervereinigung Dillingen hat sich deren Mitgliederzahl beinahe verdoppelt, sie entwickelte sich zur zweitgrößten Jägergemeinschaft in ganz Bayern. Auf Jaumanns Initiative ging die Errichtung des „Hauses der Jäger“ in Wertingen zurück, das im Jahr 2002 erworben und 2004 nach umfangreichen Umbaumaßnahmen eröffnet werden konnte. Dieses Haus ist seitdem zu einem Zentrum der Jagd im ganzen Landkreis und weit darüber hinaus geworden. Die Gründung der Jagdschule im Haus der Jäger ist eine weitere Erfolgsgeschichte, die sich mit Jaumanns langer Zeit als Erster Vorsitzender verbindet. Seit 2002 konnten dort viele Hundert Jagdschüler nach einer Ausbildung erfolgreich ihre Jägerprüfung bestehen.

Anerkennung für "hervorragende Verdienste"

In Würdigung dieses außergewöhnlichen Engagements wurde Jaumann jetzt mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen wird als Anerkennung für langjährige hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit verliehen. Der Ministerpräsident verleiht sein Ehrenzeichen an Personen, die sich mit ihrer aktiven Arbeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben – vorrangig im örtlichen Bereich und seit mindestens 15 Jahren.

Innenminister Joachim Herrmann händigte Helmut Jaumann das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten im Rahmen einer Feierstunde in Erlangen aus. In seiner Laudatio hob der Staatsminister einzelne Stationen der ehrenamtlichen Tätigkeit Jaumanns für die Jagd hervor. Jaumann ist bereits seit 2016 Träger der Verdienstmedaille des Landkreises Dillingen, 2017 zeichnete ihn der Bayerische Jagdverband mit der Ehrennadel in Gold aus. Jaumann stammt aus Göllingen, einem Ortsteil von Bissingen. (AZ)

