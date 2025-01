Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Nähe von Hochdorf

Drei Menschen, darunter ein einjähriges Kind, haben am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2212 zwischen Hohenaltheim und dem Bissinger Ortsteil Hochdorf leichte Verletzungen erlitten.

Ein 33-Jähriger hatte gegen 16 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße in Richtung des Bissinger Gemeindeteils Hochdorf befahren. In einem Kurvenbereich am Ende eines Waldgebiets geriet der Mann mit seinem Wagen laut Polizeibericht alleinbeteiligt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 40-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der der Pkw der Frau auf einen nachfolgenden Wagen eines 28-Jährigen geschoben.

Die 31-jährige Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers sowie die 40-jährige Frau und ihr einjähriges Kind im entgegenkommenden Pkw erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Staatsstraße zwischen Hohenaltheim und Hochdorf war zwei Stunden gesperrt

Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro. Die Polizei veranlasste, dass die beschädigten Autos abgeschleppt werden. Die Staatsstraße musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Bei den Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Bissingen mit rund 30 Ehrenamtlichen im Einsatz, zudem Rettungsdienst und Notarzt sowie der First Responder der DLRG Mönchsdeggingen.