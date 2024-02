In Bissingen gibt es jetzt ein Carsharing-Auto: So funktioniert die Nutzung

Die Gemeinde versucht über einen Anbieter aus Niederbayern ein Carsharing-Modell aufzubauen. Das Fahrzeug dürfte vor allem für Vereine interessant sein.

Wer ein Auto mieten will, der zahlt in der Regel erst einmal einiges. Tagespauschale, Sprit, Versicherung, zweiter Fahrer, Navi. Jedes Extra kostet auch extra. Zudem sind die meisten Mietauto-Anbieter eher in größeren Städten angesiedelt. Günstiger ist es meist mit einem Carsharing-Auto. Das steht auf einem Parkplatz bereit und kann per App gebucht werden. Ein solches Auto gibt es nun auch in Bissingen. Wie das funktioniert.

Das Mikar steht in den Schulferien eher verlassen auf dem Parkplatz der Grund- und Mittelschule. Vor Kurzem wurde es geliefert, "endlich", wie Bürgermeister Stephan Herreiner sagt. Lange steht der Renault Master noch nicht in Bissingen, doch er sei bereits gut genutzt worden, berichtet der Bürgermeister. Neun Sitze hat der Transporter inklusive des Fahrersitzes. Es passt also fast eine Fußballmannschaft hinein.

Bissingen ist erste Gemeinde im Kreis mit Mikar-Angebot

Und für diese Zwecke sei das neue Carsharing-Auto auch interessant, sagt Julia Starz, die sich in der Gemeindeverwaltung mit Vereinsleben und Tourismus-Themen beschäftigt. "Bevor drei Eltern jeweils einzeln fahren, können sie auch den Transporter mieten", sagt Starz. Der Anbieter aus Plattling in Niederbayern ist laut eigenen Angaben bereits über 200 Mal mit seinen Autos in Deutschland vertreten. Im Kreis Dillingen ist Bissingen die erste Kommune, in der der Anbieter ein Auto geparkt hat. Weitere Fahrzeuge stehen in der näheren Umgebung in Asbach-Bäumenheim, Haldenwang und Altenmünster.

Julia Starz und Stephan Herreiner im neuen Bissinger Carsharing-Bus. Foto: Christina Brummer

Vor gut einem Jahr sprach der Bissinger Gemeinderat über das Thema Carsharing. Ein Vertreter von Mikar stellte dem Rat per Videotelefonat sein Angebot vor. Die Gemeinde selbst ist bei der Abwicklung außen vor, sie hat nur das Projekt ins Rollen gebracht. Einzig den Stellplatz musste die Gemeinde zur Verfügung stellen. Der findet sich nun auf dem Parkplatz bei der Grund- und Mittelschule. Wer es buchen möchte, muss sich zunächst bei Mikar anmelden und nötige Dokumente hochladen. Fahren kann man den Transporter auch mit einem Führerschein der Klasse B.

Carsharing in Bissingen: Kleineres Auto war keine Option

Gebucht wird die Fahrt über die App. Pro Stunde kostet das 6,90 Euro Grundgebühr plus Kilometergebühr, ab neun Stunden wird ein Tag (rund 60 Euro) abgerechnet. Dabei sind 300 Kilometer inklusive. Ein paar Spuren sieht man bereits beim Mikar im Innenraum. Sauber machen brauche man das Fahrzeug nicht, sagt Starz. Dafür gebe es einen Service von Mikar. Das sei jedoch kein Freibrief, dass man Müll und anderen Unrat im Fahrzeug lassen dürfe. Nutzen darf man das Auto zudem ausschließlich für private Fahrten.

Mikar bietet auch kleinere Autos an, das sei für Bissingen jedoch keine Option gewesen, erklärt Starz. "Ein normales Auto haben hier fast alle." Daher sei vor allem der Transporter als zusätzliches Angebot interessant. Vier Jahre wird das Mikar nun zunächst in Bissingen stehen, dann will die Gemeinde Bilanz ziehen. Möglich gemacht wurde das Fahrzeug auch durch die Unterstützung von Firmen aus der Umgebung, die sich im Gegenzug auf dem Transporter verewigen durften. "Ein paar Flecken sind aber noch frei", sagt Bürgermeister Herreiner.