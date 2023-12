In Bissingen steigen die Wasserpreise

Der Gemeinderat beschließt, dass die Bürger in Bissingen ab 2024 höhere Beiträge zahlen müssen. Ein Minus von mehr als einer halben Million Euro steht im Raum.

Viel ist in der Vergangenheit in Bissingen schon über die Wasserversorgung diskutiert worden – auch bei der Sitzung des Gemeinderates diese Woche stand dieses Thema einmal mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Grund dafür war die Diskussion um eine Neukalkulation der Wasserversorgungsgebühren. Mit der Folge: Bissingen muss seine Verbraucher demnächst stärker zur Kasse bitten.

In Anbetracht der starken Diskussionen der letzten Jahre war es kaum verwunderlich, dass die Kalkulation der Versorgungsgebühren für Wasser als Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung an oberster Stelle stand. Und so mancher sah sich bestätigt: trotz mehrfacher Anpassungen, um eine Berechnung zu verbessern und die Kosten einfacher zu überschauen, ergibt sich für die Marktgemeinde am Ende des Berechnungshaushalts 2019 bis 2023 ein kalkulatorisches Minus von beinahe 650.000 Euro.

Bürgermeister Herreiner nennt die Gründe

Laut Bürgermeister Stephan Herreiner lägen die Gründe hierfür deutlich auf der Hand: Von steigenden Preisen des Mitversorgers Rieswasser angefangen, war der Haushalt bisher geprägt durch einen Anstieg der Zinsen, eine ausnehmend hohe Inflation und nicht zuletzt stark gestiegene Energiepreise. Bei umgesetzten Investitionen in die bestehende Wasserförderung seien zudem die deutlich höheren Baukosten wesentliche Faktoren für die Fehlberechnung in der Kostenkalkulation gewesen.

Das per Videoschalte beteiligte Unternehmen Rödl & Partner aus Nürnberg konnte diese Erklärung einerseits nachvollziehen. So seien derart steigende Kosten bei Erstellung der Planung 2020 sicherlich nicht vorherzusehen gewesen. Allgemein gäbe es nur wenige Wasserversorger, die in den letzten Jahren nicht in ein Minus gerutscht wären und die Preise drastisch erhöhen mussten. Andererseits sei es durchaus jederzeit möglich gewesen, den laufende Berechnungszeitraum zu unterbrechen. So hätte man früher die Beiträge entsprechend neu kalkulieren können, um dramatische Abweichungen auszugleichen.

Auch die Grundgebühr wird in Bissingen angehoben

Dies hätte dann vermutlich bereits 2021 oder 2022 zu einer Erhöhung der Beiträge geführt. Um das aktuelle Minus nun wie vom Gesetzgeber gefordert in der kommenden Periode auszugleichen und die weiter hohen Betriebskosten abzudecken, beschloss der Marktgemeinderat nun eine Erhöhung des Beitrages von derzeit 1,97 auf 2,30 Euro.

Auch wurde die Grundgebühr auf 12 Euro erhöht. Anders als in der Vorperiode stimmte jedoch eine knappe Mehrheit für einen kürzeren Betrachtungszeitraum von zwei Jahren. Somit könne man nicht nur das Minus schneller ausgleichen, sondern auch die weitere Preisentwicklung besser im Blick behalten und bei Bedarf reagieren. Einzelne Mitglieder des Marktgemeinderates forderten von der Gemeinde in jedem Fall eine bessere Ursachenforschung, um derartige Planungsfehler besser zu verstehen und bei Bedarf anders und vor allem frühzeitig reagieren zu können.

Auch beim Abwasser stand eine Kostenerhöhung zum Beschluss, hier war die Ausgangslage eine deutlich andere: Bei der Planung der Abwasserkosten war der Gemeinde eine beinahe Punktlandung geglückt. Dies sei nach Meinung des von der Gemeinde zurate gezogenen Wirtschaftsprüfers einmalig – in der Regel hätten andere Anbieter in den vergangenen Jahren die Gebühren wesentlich früher stark angehoben.

Doch auch hier müsse mit steigenden Kosten in Zukunft gerechnet werden, vor allem in Anbetracht der bestehenden veralteten Infrastruktur in der Marktgemeinde. Für die nächsten vier Jahre wurde auch hier eine Erhöhung der Beiträge einstimmig beschlossen. Zudem wurde der Betrag leicht überhöht, um davon Rücklagen für Erneuerungen und Reparaturen bilden zu können.