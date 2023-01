Kommt ein Kreisverkehr an die Gropper-Kreuzung bei Bissingen?

Plus An der Kreuzung zur Molkerei Gropper soll zwischen Bissingen und Kesselostheim ein Kreisverkehr entstehen. Die Diskussion im Gemeinderat ist hitzig – und emotional.

"Wieder Flächenverbrauch", murmelt ein Zuhörer im Bissinger Gemeinderat. Es geht um die Stelle, an der die Staatsstraße 2221 die Straße Am Mühlberg kreuzt. Dort liegt auch die Molkerei Gropper, auf deren Gelände tagtäglich viele Lkw ein- und ausfahren. Der Plan der Gemeinde ist es, die Kreuzung mit einem Kreisverkehr zu entschärfen. Von dem Vorhaben ist nicht jedes Ratsmitglied begeistert. Die Debatte ist hitzig.