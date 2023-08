Kreisstraße zwischen Oberliezheim und Gaishardt gesperrt

Wegen Bauarbeiten muss die Kreisstraße zwischen Oberliezheim und Obergaishardt gesperrt werden. So verläuft die Umleitung.

Der Landkreis Dillingen saniert ein Teilstück der Staatsstraße zwischen Oberliezheim und Obergaishardt. Die Bauarbeiten sollen am Freitag, 25. August, starten und bis voraussichtlich 11. September fertig sein. Bei schlechter Witterung könnte sich der Zeitplan allerdings verschieben. Die Kreisstraße DLG 26 ist in dieser Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt.

Sperrung Gaishardt Oberliezheim: So verläuft die Umleitung





Der großräumige Verkehr wird von Bissingen über Warnhofen – Unterliezheim nach Oberliezheim und in umgekehrter Richtung umgeleitet. Der Verkehr von der B16 wird bereits in Höchstädt in Richtung Warnhofen – Bissingen umgeleitet. Die Umleitung ist laut Pressemitteilung ausgeschildert. Die Länge der Deckensanierung beträgt rund 2,2 Kilometer, die Maßnahme kostet rund 200.000 Euro. (AZ)

