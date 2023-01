Bissingen

17:30 Uhr

ÖPNV und Car-Sharing: Das tut sich im Kesseltal

Plus Der Gemeinderat möchte eine Car-Sharing-Lösung in Bissingen etablieren. Und für die Schülerinnen und Schüler aus Hochstein und Göllingen gibt es Neuigkeiten.

Von Christina Brummer

Car-Sharing ist ein Konzept, das eher in großen Städten bekannt ist – und selbst dort nicht immer gut funktioniert. Der Markt Bissingen möchte es trotzdem ausprobieren: Das Unternehmen Mikar aus dem niederbayerischen Plattling hat sich darauf spezialisiert, Mietautos auch in ländlichen Gegenden anzubieten. Dort, wo eigentlich die meisten Menschen ein Auto haben, weil sie darauf angewiesen sind. Doch Bürgermeister Stephan Herreiner sagt, Bürger und Vereine seien auf ihn zugekommen und hätten Interesse an einer solchen Lösung bekundet. Das Auto, das Mikar zur Verfügung stellen könnte, ist ein Bus mit neun Sitzen, mit dem dann zum Beispiel die Kinder zum Fußballspiel gebracht oder Vereinsausflüge organisiert werden könnten.

