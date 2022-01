Schockanruf bei Seniorin in Buggenhofen-Bissingen

Eine Unbekannte ruft eine Frau im Bissinger Ortsteil Buggenhofen an und erzählt ihr eine schockierende Geschichte. 72.000 Euro soll die Angerufene schließlich bezahlen.

Eine Seniorin aus Buggenhofen hat am Mittwoch um 10.30 Uhr einen Anruf erhalten. Nach Angaben der Polizei war am anderen Ende der Leitung eine Unbekannte. Diese gab sich als Polizistin aus und erzählte der Rentnerin, ihre Tochter hätte eine Radfahrerin getötet und befände sich nun in Haft.

Damit die Tochter freikommt, sollte die Buggenhofenerin 72.000 Euro bezahlen. Das Gespräch kam der Seniorin aber so seltsam vor, dass sie das Gespräch beendete und die Polizei informierte. (pol)





