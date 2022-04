Vom 450-Euro-Job zur Chefin im Bissinger Seniorenheim

Anja Schweyer ist seit März die neue Pro-Seniore-Einrichtungsleitung. Dabei begann ihre Karriere ganz anders.

Ihre Augen glänzen, sie strahlt über das ganze Gesicht. Wenn Anja Schweyer von ihrer Arbeit redet, dann klingt es nicht nach Arbeit. Und das, so sagt sie, ist es für sie auch nicht. „Ich liebe es“, sagt sie. Vor allem die Menschen, mit denen sie täglich zusammenarbeite und die Menschen, für die sie gemeinsam arbeiten. Anja Schweyer ist seit 1. März die Einrichtungsleitung in der Bissinger Pro-Seniore-Residenz. Wobei: So richtig neu ist sie irgendwie doch nicht. Ihre Karriere in Bissingen begann bereits vor vielen Jahren. „Aber ich stehe jetzt für den Neuanfang, ich will, dass die Menschen wieder die Momente richtig genießen können und den Weg zurück in die Normalität schaffen“, sagt sie.

Anja Schweyer hat es vor 18 Jahren der Liebe wegen aus dem Norden nach Bayern, genauer gesagt nach Bissingen ins Kesseltal, verschlagen. „Ich bin dann irgendwann mit meinem Baby damals in das Heim in Bissingen reingestapft und habe gesagt, dass ich einen Job will, mir ist langweilig“, erzählt die heute 39-Jährige lachend. Und genau mit dieser direkten Art hat es die quirlige Frau bis zur Einrichtungsleitung geschafft.

Vor 18 Jahren begann eine steile Karriere in Bissingen

Denn die damalige Leitung gab ihr einen Job, sie startete auf 450-Euro-Basis – der Start einer steilen Karriere. Bis dato hatte Schweyer keine Berührungspunkte mit der Pflege, sie war gelernte Kauffrau. Doch dieser neue Beruf ist für sie eine wahre Berufung. „Die Bewohnerinnen und Bewohner sind so dankbar. Es bereitet mir wahnsinnig Freude, sie zum Lächeln zu bringen. Es kommt so viel zurück und diese Momente sind wunderschön.“

Nach ihrer Ausbildung 2013 zur Pflegefachkraft ging es Schlag auf Schlag. Wohnbereichsleiterin, Pflegedienstleiterin … zuletzt war sie in ganz Bayern in den Pro-Seniore-Einrichtungen unterwegs und hat sich für die Pflegedienstdirektion vor allem um das Thema Covid-19 gekümmert.

Als das Coronavirus im Bissinger Seniorenheim ausbrach

Als Pandemiebeauftragte hat sie unzählige Corona-Ausbrüche in den verschiedensten Heimen miterlebt, das Personal und die Menschen durch die Krise begleitet. Sie war auch da, als in der Einrichtung in Bissingen vor rund zwei Jahren der schlimme Ausbruch passierte. „Es hat uns vor allem alle stärker gemacht. Besonders der Zusammenhalt im Team war und ist enorm“, sagt Schweyer. Auch die Unterstützung von Landratsamt, Gesundheitsamt oder Gemeinde sei hervorragend gewesen. „Wenn wir Hilfe brauchten, haben wir sie bekommen. Aber das alles wollen wir hinter uns lassen und nur noch nach vorne schauen“, so die 39-Jährige.

Dass sie nun als Chefin zu ihrer ersten Wirkungsstätte wieder zurückgekehrt ist, ist für die zweifache Mama eine Herzensangelegenheit. „Ich war überall in Bayern unterwegs, aber an Bissingen hängt mein Herz“, sagt sie. Vor allem an ihrem Team. „Es sind trotz meiner Position heute immer noch meine Kollegen und nicht die Mitarbeiter.“ Und wenn man sie brauche, dann packe sie an. Gerade der Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren sei ihr wichtig – auch als Einrichtungsleitung.

Aktuell leben 67 Frauen und Männer in dem Pflegeheim in Bissingen. Diesen Menschen einen schönen Lebensabend zu bereiten, ist für Anja Schweyer eine Lebensaufgabe geworden. Ganz nach ihrem persönlichen Motto: „Glücklichsein ist eine Entscheidung.“

Am Samstag findet in Bissingen ein Maifest statt

Am Samstag, 30. April, findet ab 13.30 Uhr ein Maifest auf dem Gelände der Pro-Seniore-Residenz statt. Es gibt Kaffee und Kuchen, der Bissinger Musikverein sorgt für Musik und unter Federführung von Kommandant Andreas Korn stellt die örtliche Feuerwehr einen Maibaum für die Seniorinnen und Senioren auf. Auch der Bürgermeister kommt, am Abend wird gegrillt. Wichtig: Es sind Gäste herzlich willkommen, jeder wird am Eingang getestet, die Veranstaltung findet im Freien statt. Um Einhaltung der AHA-Regeln wird gebeten.