Tödlicher Unfall: Lkw und Traktor stoßen bei Warnhofen zusammen

Auf der Straße zwischen Bissingen und Warnhofen ist es am Mittwochvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine 22-Jährige kam dabei ums Leben.

Am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr ist es auf der Strecke zwischen Bissingen und Warnhofen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei war laut Polizei der Fahrer eines Sattelzugs an einer Anhöhe in Richtung Warnhofen von seiner Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten.

Unfall zwischen Bissingen und Warnhofen: Traktorfahrerin hat noch versucht, auszuweichen

Dort befand sich laut Informationen der Polizei zu diesem Zeitpunkt eine Kolonne von mehreren Traktoren mit angehängten Güllefässern. Eine 22-jährige Traktorfahrerin aus dem nördlichen Landkreis Dillingen versuchte noch mit ihrem Gespann dem Lkw ausweichen, wurde jedoch von dem Sattelzug gerammt. Der Traktor kippte dabei auf die Seite. Die Fahrerin erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen. Derzeit laufen noch die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten. Die Unfallstelle zwischen Bissingen und Warnhofen ist noch gesperrt. Bei der Bergung sind mehrere Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz. (AZ)

