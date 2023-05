Bahnstrecke zwischen Blindheim und Günzburg gesperrt

Wegen des barrierefreien Ausbaus am Höchstädter Bahnhof fahren ab Ende Mai rund zwei Wochen keine Züge zwischen Blindheim und Günzburg. Es gibt Ersatzbusse.

Wegen Bauarbeiten am Bahnsteig in Höchstädt entfallen vom Samstag, 27. Mai, ab 23.00 Uhr, bis 12. Juni, 4.00 Uhr sämtliche Agilis-Züge der RB15 zwischen Blindheim und Günzburg. Es werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Züge wenden jeweils in Blindheim und Günzburg. Zwischen Günzburg und Ulm Hbf sowie in der Gegenrichtung verkehren einzelne Züge zu abweichenden, teils früheren Fahrzeiten.

Baustelle wegen barrierefreiem Umbau

Bei einigen Verbindungen erhalten Fahrgäste in Günzburg Anschluss von oder zu den GoAhead-Zügen der Linie RE9 von/nach Ulm Hbf. Die Ersatzbusse fahren alle Stationen an. Da die Busse zwischen Blindheim und Günzburg etwa 40 Minuten länger unterwegs sind, ergibt sich jeweils eine frühere Abfahrt beziehungsweise spätere Ankunft. Die Deutsche Bahn baut während dieser Zeit den Bahnhof Höchstädt barrierefrei aus. Außerdem werden auch an der Strecke weitere Bauarbeiten durchgeführt. Aktuelle Informationen zu Fahrplanabweichungen und Baustellen im Netz von Agilis gibt es online unter agilis.de/abweichungen. (AZ)

