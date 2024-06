Blindheim

vor 51 Min.

Hochwasser in Blindheim: Mit blauem Auge davongekommen

In einem Betonwerk füllten Soldaten der Bundeswehr Sandsäcke ab. Der Landkreis Dillingen bat die Bundeswehr um Unterstützung in der Hochwasser-Lage.

Plus Gemeinde Blindheim bedankt sich für Hochwasser-Einsatz.

Von Horst von Weitershausen

Obwohl das Thema nicht auf der Tagesordnung stand, waren die Starkregenereignisse bei der Gemeinderatssitzung in Blindheim das beherrschende Thema. Rathauschef Jürgen Frank dankte den drei Ortsfeuerwehren aus Blindheim, Wolpertstetten und Unterglauheim für ihren unermüdlichen Einsatz, um das Hochwasser von Nebelbach, Glött und Donau im Gemeindebereich einzudämmen. Dabei sind nach den Worten des Bürgermeisters von den Wehren und ihren Helfern über 10.000 Sandsäcke abgefüllt und zur Stabilisierung der Dämme an den neuralgischen Punkten ausgebracht worden, wodurch die Gemeinde mit einem blauen Auge bezüglich von Hochwasser davongekommen sei. In diesem Zusammenhang dankte Frank auch den Wehren aus Schwenningen und Gremheim, die den drei Ortsfeuerwehren beim Kampf gegen das Hochwasser zu Seite standen.

Da passte auch das Thema „Förderantrag zur Erstellung eines gemeindlichen Konzeptes zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement", das auf der Tagesordnung stand. Jürgen Frank erinnerte dabei in seinen Ausführungen, dass der Gemeinderat bereits im August 2023 das Thema ausführlich erörtert habe und in der heutigen Sitzung eine Beschlussfassung zur Förderantragstellung an der WWA Donauwörth, unabhängig von den Hochwasserereignissen der letzten Tage erfolgen solle. Das fasste einstimmig den Beschluss, den Antrag beim WWA Donauwörth zu stellen.

