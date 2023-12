Wer hat in Blindheim ein Verkehrszeichen angefahren?

Ein Unbekannter ist in Blindheim mit einem weißen Auto gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Anschließend suchte er das Weite.

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizeiinspektion Dillingen. Der Unfall hatte sich am Freitag in der Bahnhofstraße in Blindheim ereignet.

Nach dem Aufprall flüchtet der Unbekannte

Ein Unbekannter fuhr dabei gegen ein Verkehrszeichen und flüchtete im Anschluss mit seinem weißen Auto. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Täterhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)