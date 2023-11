Blindheim

06:30 Uhr

Wie kann man auch im Alter selbstbestimmt wohnen?

Plus Älterwerden kommt mit vielen Einschränkungen daher. Selbstständig leben und wohnen wird dabei immer schwerer. In Blindheim macht man sich zu dem Thema Gedanken.

Von Anna Lena Mayr

„Niemand will älter werden“, beginnt Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank. Denn mit dem Alter kämen so einige Beschwernisse. Trotzdem oder auch genau deshalb solle man das Thema nicht vernachlässigen. Was kann man also machen, um das Älterwerden zu erleichtern? Diese Frage wirft Frank in die Runde beim Infoabend vergangene Woche. Die Antwort liefern vier Referenten. Sie lautet: "Selbstbestimmtes Wohnen".

Dr. Sabine Müller-Herbers arbeitet für das Landschaftsarchitekturbüro Baader Konzept und betreut seit fast einem Jahr die Gemeinde Blindheim. Hier würden sie unter anderem den Vitalitäts-Check durchführen. „Da geht es aber nicht darum, wie gesund jemand ist“, erklärt Müller-Herbers den Bürgerinnen und Bürgern Blindheims. Sondern darum, wie fit die Gemeinde ist. Dabei spiele die Infrastruktur eine Rolle, aber auch, wo die älteren Menschen wohnen und ob sie dort allein wohnen. Das Ziel sei es, das Potenzial zu entdecken, mit dem man „Blindheim fit für die Zukunft machen“ könne.

