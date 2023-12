Das sollten Sie zur Bürgermeisterwahl in Höchstädt am Sonntag wissen

Am Sonntag, 18 Uhr, schließen die Wahllokale. Dann steht fest, wer ab März 2024 das Sagen hat – Amtsinhaber Gerrit Maneth oder sein Herausforderer Stephan Karg.

Es war ein kurzer, aber intensiver Wahlkampf. Am Sonntagabend, vermutlich spätestens gegen 19 Uhr, steht dann fest, für wen sich die Mühen um den Stimmenfang in den vergangenen Wochen gelohnt haben. Entweder Gerrit Maneth bleibt weiter Bürgermeister der Stadt Höchstädt oder sein Herausforderer Stephan Karg übernimmt am März 2024 die Geschäfte. Spannend bleibt es bis zum Schluss - und anstrengend. Denn für beide Anwärter gab es schon lange keinen freien Abend mehr, die Tage sind durchgetaktet. Ein Wahltermin jagt den anderen - zusätzlich zur täglichen Arbeit. Für wen sich das auszahlt?

Bürgermeisterwahl: Dieses Mal gibt es mehr Wähler in Höchstädt

Das Team, das im Höchstädter Rathaus für die Wahl zuständig ist, ist auf jeden Fall bereit, besser: gut vorbereitet. Diese Tage fanden noch letzte Schulungen statt. Urnen, Hinweisschilder und Technik stehen bereit. Was vor fünf Jahren noch geheimnisvoll im Bürgerbüro im Erdgeschoss ausgezählt wurde, wird dieses Mal live auf einem Bildschirm im Foyer übertragen, wie Geschäftsstellenleiterin und Wahlleiterin Christine Rauch erklärt: "Alle Ergebnisse werden in Echtzeit online übertragen." Ab 18 Uhr können dazu auch Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus kommen, die beiden Kandidaten werden ebenfalls vor Ort sein, wie sie bestätigt haben.

Insgesamt sind in Höchstädt 5174 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, aufgrund der EU-Wahlberechtigung sind es sogar 350 Menschen mehr, die ihre Kreuzchen machen dürfen. Am Mittwoch waren es laut Christine Rauch 1352 Personen, die Briefwahl beantragt hatten, davon sind 928 Wahlbriefe bis zu diesem Tag bereits im Rathaus eingegangen. Bis Sonntag, 18 Uhr, ist eine Wahl direkt in den Lokalen - aber auch die Abgabe der Briefwahl-Unterlagen - noch möglich. Knapp hundert Wahlhelfer und -helferinnen werden dafür sorgen, dass alles seine Richtigkeit hat und schnellstmöglich ausgezählt wird, so Rauch weiter.

Wahllokale in Höchstädt haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet

Folgende Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet: großer Sitzungssaal im Rathaus (Stimmbezirke Höchstädt I und II), Pfarrheim Deisenhofen, Feuerwehrgerätehaus Oberglauheim, Pfarrhof Sonderheim, Vereinsheim Schwennenbach; die Auszählung der drei Briefwahlbezirke wird ebenfalls im Rathaus stattfinden. Christine Rauch sagt: "Erste Tendenzen sind ab circa 18.30 Uhr zu erwarten. Das vorläufige Gesamtergebnis der Wahl wird voraussichtlich gegen 19.30 Uhr bekannt gegeben."

Dann steht fest, ob Gerrit Maneth weiter Bürgermeister in Höchstädt bleibt. Der 50-Jährige hat die Wahl 2018 gegen Matthias Letzing gewonnen, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seit März 2019 ist Maneth Erster Bürgermeister der Stadt Höchstädt. Er tritt für die Freien Wähler an. Im Interview mit unserer Zeitung vor wenigen Tagen sagte er über seine Motivation: "Bürgermeister ist ein wunderbarer Job. Man kann vieles bewegen, man kann vieles initiieren, man kann gestalten – und ich durfte in den letzten Jahren vieles gestalten. Das macht wahnsinnig viel Spaß und ich würde das gerne auch in den nächsten sechs Jahren fortführen."

Auch sein Herausforderer und jetziger Stellvertreter Stephan Karg weiß genau, warum er der neue Rathauschef in Höchstädt sein will. Er sagte: "Weil ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel auf dieses Thema angesprochen wurde. Mir wurde auch sehr viel Rückhalt gegeben, dass ich kandidiere und als Kandidat gute Chancen habe. Unabhängig davon sehe ich für mich, dass es im Vergleich zu vor fünf Jahren einen neuen Lebensabschnitt geben könnte, den ich für meine Heimatstadt ausfüllen kann." Karg ist 52, verheiratet und hat ebenfalls zwei Töchter. Seit 2014 ist er Zweiter Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl 2020 war er der Stimmenkönig unter den Stadträten. Er kandidiert für die CSU.

Der neue Chef im Rathaus in Höchstädt

Am Sonntag gibt es in Höchstädt also zwei mögliche Varianten: Maneth wird wiedergewählt oder Stephan Karg übernimmt ab März 2024. Egal wie: Für beide Kandidaten wird sich etwas verändern. Möglicherweise auch für Christine Rauch und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rathaus. Immerhin geht es am Sonntag um den zukünftigen Chef im Haus. Für die Geschäftsstellenleiterin ist es die erste Wahl, die sie betreut. Sie sagt: "Meine erste Wahl als Wahlleiterin ist natürlich eine Herausforderung für mich. Aber gemeinsam mit meinem fabelhaften Team im Rathaus und der Unterstützung von Elisabeth Girsig im Landratsamt haben wir uns sehr gut vorbereitet, sodass wir dem Wahlsonntag gelassen entgegenschauen." Ob auch Gerrit Maneth und Stephan Karg dem Tag so gelassen angehen werden?