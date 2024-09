Warum es für Syrgenstein kein Nahwärmekonzept gibt

Das Vereinsheim des SV Altenberg ist am Donnerstagabend prall gefüllt. Die Syrgensteiner Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, wie es in ihrer Gemeinde weitergeht – und im Rahmen der Bürgerversammlung so einige Fragen beantwortet haben. Eine davon lautet: Warum gibt es in Syrgenstein kein Konzept für ein Nahwärmenetz? „Meine Hoffnung war der Wasserstoff“, antwortet Bürgermeisterin Mirjam Steiner. Aber die Technik um das leicht entzündliche Gas, das etwa per Elektrolyse durch grünen Strom aus Windrädern hergestellt werden kann, sei nicht so schnell vorangeschritten, wie sie sich das gewünscht habe. Das mit dem Nahwärmenetz sei generell ein schwieriges Thema, sagt Steiner. „Ich bin davon überzeugt, dass es für Syrgenstein im Moment kein ideales Konzept gibt“, erläutert sie. „Wir können jetzt nicht ruhigen Gewissens dafür stehen.“ Denn, ob die Versorgung immer sichergestellt werden kann, das könne sie nicht garantieren. Schon der Wegfall eines Investors könne ein großes Risiko bergen.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mirjam Steiner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Syrgenstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis