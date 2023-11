Brand in altem Bauernhof: In Buttenwiesen entsteht ein Schaden von 10.000 Euro

Mehrere Feuerwehren rücken am Montagmorgen zu einem alten Bauernhof in Buttenwiesen aus. Dort brennt es. Die Polizei geht von Brandlegung aus.

Bei einem Brand ist es in Buttenwiesen am Montagmorgen zu 10.000 Euro Sachschaden gekommen. Wie die Polizei Wertingen auf Nachfrage mitteilt, bemerkte eine Passantin gegen 6 Uhr morgens ein Feuer in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen am Herrenberg und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Polizei geht beim Feuer in Buttenwiesen von Brandlegung aus

Wie Kreisbrandmeister Daniel Riegl, zuständig fürs untere Zusamtal, berichtet, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Auch weil nicht klar war, ob der Brand auf das ehemalige Wohngebäude übergreifen könnte, alarmierten die ersten Feuerwehreinsatzkräfte deshalb weitere nach. Es rückten Freiwillige der Wehren Buttenwiesen, Lauterbach, Wertingen und Thürheim an. Auch Atemschutzgeräteträger und eine Drehleiter waren im Einsatz. "Das Ganze ist dann aber glimpflich abgelaufen", sagt Riegl. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Laut Polizei brannte eine Rolle Fleece.

Im Einsatz waren neben 25 Feuerwehrleuten auch Brandermittler der Kriminalpolizei Dillingen. Sie geht laut eines Beamten von Brandlegung aus und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Diese melden sich an die Polizeistation Wertingen unter 08272/9951-0. (mayjo)