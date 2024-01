Steht die erfolgreiche WV Buttenwiesen endgültig vor dem Aus?

Bei der Versammlung am 18. Januar geht es um eine klare Entscheidung. Wie die Auflösung der Buttenwiesener Wirtschaftsvereinigung im letzten Moment noch abgewendet werden könnte.

Abgesagt! In roten Lettern läuft der Schriftzug quer über die Seite auf der Homepage der Wirtschaftsvereinigung (WV) Buttenwiesen. Gemeint ist damit der Frühlingsmarkt des Jahres 2020. Die Corona-Beschränkungen hatten damals der Veranstaltung ein Ende gemacht. Seitdem steht das "Abgesagt" auf der Homepage und könnte sich bald auf viel mehr beziehen. Denn am Donnerstag, 18. Januar, lädt Josef Hofer zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung steht einzig: Auflösung des Vereins. Definitiv? Für den bisherigen Vorsitzenden braucht es endlich Klarheit.

Wie geht es weiter mit der WV Buttenwiesen? Termin gesetzt für eine klare Entscheidung

Wie diese aussieht, wird sich zeigen. "Man kann die Auflösung auch ablehnen", sagt Josef Hofer. "Dafür müssen sich Menschen konkret bereit erklären, aktiv im Vorstand mitzuarbeiten." Jedenfalls brauche es jetzt eine klare Entscheidung. Um diese herauszufordern, habe er jetzt den Termin gesetzt.

Überfällig sind die Neuwahlen eines Vorstandsteams in Buttenwiesen. Bereits Ende Juli hatte Josef Hofer sein Amt als erster Vorsitzender zur Verfügung gestellt. Kommissarisch leitete er den Verein anschließend weiter und macht jetzt seine Ankündigung wahr, dass mit Ende des Jahres 2023 damit Schluss ist.

An einer ähnlichen Stelle stand die Organisation schon einmal. Gegründet worden war sie 1991 aufgrund einer Initiative der Unternehmerin Rita Müller-Brenner, die sie knapp zehn Jahre führte. Es folgten verschiedene Vorsitzende, als letzter Jürgen Rietz. Als dieser wegzog, war die Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen mehrere Jahre führungslos und am Einschlafen. 2015 erweckte Josef Hofer sie mit Elan und Engagement zu neuem Leben. Der damals 52-Jährige steckte auch andere an. Unter anderem Corinna Kratzer. Gemeinsam haben sie so manche Veranstaltung "gewuppt", den Markt mit einem Gewerbezelt bereichert und ausgebaut, die Gemeinde Buttenwiesen auf der WIR präsentiert und insgesamt achtmal einmal jährlich eine Broschüre mit dem Titel "Buttenwiesen hat's drauf!" herausgegeben. Hofer und Kratzer fungierten gewissermaßen als Zugpferde, nahmen andere Geschäftsleute mit ins Boot und kurbelten gemeinsame Aktionen an.

Viele finden es gut, dass es die Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen gibt

"Josef Hofer war der Ideengeber, ich war begeistert und habe mich mitreißen lassen", reflektiert Corinna Kratzer. Gemeinsam mit ihrem Mann Florian betreibt sie die Gärtnerei Passiflora und gehört damit zu den mittlerweile wenigen Einzelhändlern, die in Buttenwiesen noch existieren. Daneben gibt es viele Handwerks- und Industriebetriebe in der Gemeinde. Die meisten davon sind Mitglieder der örtlichen Wirtschaftsvereinigung. "Viele davon finden es gut, dass es die Wirtschaftsvereinigung gibt, wenige wollen zusätzliche Zeit dafür opfern." Vor allem Zeit für administrative und bürokratische Aufgaben, die es für einen Vorsitzenden im Hintergrund zu erledigen gibt – "kreativ zu sein reicht nicht". Corinna Kratzer sieht die Lösung in einem mehrköpfigen Vorstandsteam, in dem sich sechs bis sieben Menschen die Aufgaben teilen. "Dann hält sich der Aufwand für die einzelnen in Grenzen", sagt die 37-Jährige. Ob sie selbst in diesem Fall den Vorsitz übernehmen würde, lässt sie offen.

Ebenso die Frage, ob es weiterhin einen Verein braucht oder lose Zusammenkünfte genügen. Die Frage hätten sie bereits diskutiert. Kratzer denkt, dass das Engagement in einem gefestigten Vereinsbündnis mehr wert ist als ein geselliges Zusammensein. Klar ist für sie, dass Wirtschaftsunternehmen gemeinsam mehr bewegen können. Und das nicht nur nach Außen, sondern vor allem in den Firmen. "Wir sitzen alle im selben Boot und haben die gleichen Ziele, haben unsere Betriebe am Laufen zu halten und Verantwortung für unsere Mitarbeiter zu übernehmen." Da sei es gut, Problemen zu trotzen oder sie bereits vorbeugend auszuräumen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, statt in Konkurrenzdenken zu gehen.

Gemeinde Buttenwiesen hatte zu einem Unternehmerfrühstück eingeladen

In diesem Sinne liegt auch Bürgermeister Hans Kaltner am Fortbestehen der Wirtschaftsvereinigung, hat daher im Herbst vonseiten der Gemeinde zu einem Unternehmerfrühstück eingeladen. Gute Gespräche, jedoch kein Vorstand waren das Ergebnis. Während Kaltner derzeit im Urlaub verweilt, spricht Geschäftsführer Achim Frank für ihn: "Vernetzung und Austausch sind auf jeden Fall wichtig", sagt er, "zumal wir für die Größe des Ortes ein relativ großer Wirtschaftsstandort sind."

Darauf weist die Gemeinde auch auf ihrer neuen Homepage hin. "Besonders. Erfolgreich an der Zusam", heißt es auf der Seite Wirtschaft und Infrastruktur. Eine Wirtschaftsvereinigung sieht Josef Hofer dafür nach wie vor als wichtig an. "Aber jetzt müssen die Jungen sie übernehmen", sagt der 61-Jährige klar. Wie es geht, darauf weist das übrig gebliebene Zitat des griechischen Naturphilosophen Demokrit auf der Website der WV Buttenwiesen hin. "Mut steht am Anfang des Handelns, Glück an seinem Ende."