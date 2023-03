Mehrere tausend Euro Schaden nach Unfall in Buttenwiesen

Eine junge Frau nimmt einem anderen Autofahrer bei Buttenwiesen die Vorfahrt. Dann kracht es.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 8000 Euro ist es am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in Buttenwiesen gekommen. Eine 29-jährige Autofahrerin wollte aus Richtung Vorderried kommend in die Staatsstraße 2027 einbiegen.

Sie nahm einem 26-Jährigen die Vorfahrt, der mit seinem Pkw auf der Staatsstraße ortseinwärts unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. (AZ)