Unbekannter klaut 600 Euro aus Fußballer-Kabine in Pfaffenhofen

Während eines Fußballspiels dringt ein Unbekannter in die Kabinen der Sportler in Buttenwiesens Ortsteil Pfaffenhofen ein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Fußballspiel in Buttenwiesens Ortsteil Pfaffenhofen hat ein Unbekannter mehr als 600 Euro aus den Kabinen gestohlen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr am Sportheim am Almweg. Die Umkleidekabinen waren demnach nicht verschlossen. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 09071/560 zu melden. (AZ)