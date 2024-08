Reifen platzen durch marodes Bankett – Straße bei Pfaffenhofen seit 15 Jahren nicht saniert

Sie war mit ihrem Sohn unterwegs zum Schwimmkurs am Badesee in Tapfheim, von Unterthürheim über die Schwaighöfe. Die Straße ist eng, der Mais hoch, die entgegenkommenden Fahrzeuge viele. Als Jürgen Mayershofers Frau an einer Kurve kurz vor der Landkreisgrenze erneut seitlich aufs Bankett ausweichen muss, vernimmt sie ein Geräusch. Ein Reifen ist geplatzt, so die erste Wahrnehmung. Welcher Schaden tatsächlich entstanden ist, realisieren sie erst später. Fakt ist, dass das Auto abgeschleppt und repariert werden musste. Dabei tauchen zwei Fragen auf: Erstens, wer für den Schaden aufkommt. Zweitens, wann die seit langem marode Straße von Unterthürheim nach Donaumünster endlich saniert wird.

