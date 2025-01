Dart-WM in London: „Wir sind im Ally-Pally-Hype“

Es ist ein absoluter Ausnahmezustand. Seit Tagen. Und am Freitag spitzt sich die Situation zu, die Stimmung ist an ihrem Höhepunkt. Das, was derzeit in London passiert, ist einmalig und jedes Jahr ein Sporthöhepunkt in der Weihnachtszeit. Es findet die Dart-Weltmeisterschaft statt. Ein Spektakel, das seinesgleichen sucht. Menschen aus der ganzen Welt verfolgen das Event vor den TV-Bildschirmen oder per Stream daheim im Internet. Oder live vor Ort. Mittendrin statt nur dabei – das ist auch das Motto von Stefan Schneider und seinen Freunden. Und das nicht zum ersten Mal.

