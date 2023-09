Frauenpower im neuen Vorstand der Egautaler Musikanten

Der Musikverein Ziertheim stand kurz vor der Auflösung. Mit Maria Danner und Stefanie Harsch an der Spitze geht es nun doch weiter.

Immer wieder stehen Vereine vor dem Problem, keine Bewerber für den Vorstand zu finden. Die Amtsinhaber zu einer Übergangslösung zu überreden, ist dabei keine dauerhafte Lösung. Der Musikverein Egautal Dattenhausen hat für die offene Position des Vorsitzenden und der bevorstehenden Auflösung des Vereins nun eine Lösung gefunden. Maria Danner ist seit Kurzem die neue Vorsitzende des Vereins und folgt auf Verena Voitl, welche den Verein zuerst kommissarisch in ihrer Funktion als zweite Vorsitzende und darauffolgend als erste Vorsitzende geführt hat.

„Der Verein liegt mir am Herzen und gleichzeitig ist es nicht zu unterschätzen, wie viel Zusammenhalt und Gemeinschaft ein Verein, gerade in unserer ländlichen Region mit sich bringt“, so die neue Vorsitzende, welche sich künftig nicht nur musikalisch, sondern auch organisatorisch, gemeinsam mit einem breit aufgestellten Vorstand, engagieren will. Ihre Partnerin an der Vereinsspitze ist Stefanie Harsch, ein neues Gesicht im Vorstand, aber im Verein ein bekanntes. „Ich wollte, dass mein Sohn weiter seinem Hobby nachgehen kann, und das in seinem Heimatort. Daher stand für mich fest, dass ich mich hier einbringe, um zu unterstützen und den Verein aufrechtzuerhalten“, sagt sie über ihr Amt.

Auch die Jugendleiterin in Ziertheim wurde neu gewählt

Einen Fokus setzt der Verein mit der ebenfalls neu gewählten Jugendleiterin Franziska Wagner auf die Jugendarbeit, heißt es in der Pressemitteilung. „Es ist wichtig, Nachwuchs zu gewinnen und vor allem auch die bereits in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen in die Stammkapelle aufzunehmen“, so Maria Danner. Dadurch wollen die Musiker der vergleichsweise geringen Mitgliederzahl des Vereins entgegenwirken und dabei die passiven Mitglieder nicht vergessen.

Die Egautaler Musikanten sind entstanden aus zwei immer kleiner werdenden Kapellen. Mit dem ersten Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein „Frisch Auf“ Reistingen und dem Musikverein „Egautal“ Dattenhausen im Jahr 2017 wurde der Grundstein der gemeinsamen Kapelle gelegt, welche sich 2019 den Namen „Egautaler Musikanten“ gab und seither unter diesem Namen auftritt. (AZ)