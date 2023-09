Deisenhofen

11:55 Uhr

Ihre "Kindergarten-Familie" hat einen ganz besonderen Geburtstag

Plus Seit 30 Jahren gibt es die Einrichtung in Deisenhofen und genauso lange ist Susanne Ortler dort die Leiterin. In wenigen Wochen hört sie auf. Am Sonntag wird aber erst mal richtig gefeiert.

Aufgeregt sitzen die Buben und Mädchen vor Susanne Ortler auf dem Boden. Die Kinder haben es sich auf den Kissen in der Kuschelecke im ersten Stock bequem gemacht und schauen gespannt, was ihnen das Kasperle aus dem Buch vorliest. Susanne Ortler blättert die Seiten des großen Buches um und lässt die Puppe sprechen.

Die Lutzingerin strahlt, die Kinder ohnehin. Es sind Momente wie diese, warum Susanne Ortler diesen Beruf gewählt hat. Wenn die Leiterin des Kneipp-Kindergartens in Deisenhofen von ihrer Arbeit erzählt, merkt man rasch: Für sie ist es längst nicht nur Arbeit. Vielmehr eine Berufung. "Für mich ist mein Job eine reine Herzensangelegenheit. Dienst nach Vorschrift geht nicht. Die Liebe zu den Menschen, zu den Kindern, ist es, die mich antreibt", sagt sie und lächelt. Und die Tatsache, dass es ein lebenslanges Lernen sei. Trotzdem freut sie sich nun auf eine neue Zeit.

