Deisenhofen

17:30 Uhr

Ist das Dorfzentrum für Deisenhofen endlich auf der Zielgeraden?

Plus Seit Jahren wünschen sich die Vereine in Deisenhofen eine Lösung. Pläne gibt es, einig sind sich auch alle. Nun könnte es endlich zur Umsetzung kommen. Die Zeit drängt.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Es ist ein Dauerthema. Seit vielen Jahren kommt es bei der Bürgerversammlung in Deisenhofen immer wieder auf den Tisch und wird diskutiert. Wirklich viel passiert ist aber nichts. Anders formuliert: All die Treffen und Planungen haben noch zu keinem Ergebnis geführt - zumindest zu keinem sichtbaren. Nun aber scheint es ein Licht am Ende des Tunnels zu geben. Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth spricht von einer Zielgeraden und sagt am Montag im Schützenheim: "2024 sollen die Aufträge vergeben werden." Und nein, es geht nicht um die Umgehungsstraße B16 im Norden. Die ist bei der diesjährigen Bürgerversammlung im Höchstädter Stadtteil gar kein Thema. Die Menschen in Deisenhofen bewegt am Abend etwa anderes: Wie geht es mit dem lang ersehnten Dorfzentrum weiter?

Graue Ecken und Schimmel im Gerätehaus der Feuerwehr Deisenhofen

Christian Öxler, Vorsitzender der örtlichen Feuerwehr, sagt es deutlich: "Die Zeit drängt. Seit zehn Jahren gibt es einen Plan, die Vereine sind sich genauso lange schon einig. Die Förderungen waren immer der Knackpunkt. Bitte lasst uns nicht noch mal zehn Jahre Runden laufen." Das, so erklärt er es weiter, würde vermutlich das Feuerwehr-Gebäude schon gar nicht mitmachen. Der Vorsitzende spricht von großen Rissen, von Wänden, die sich nach außen neigen und er macht sich Sorgen um den Dachstuhl. Außerdem gebe es graue Ecken und bereits Schimmel. "Ich bitte auch ganz offiziell darum, dass die Standhaftigkeit geprüft wird. Überspitzt frage ich: Können wir die Feuerwehr dort aufrechterhalten?"

