Mütter fehlen in der Politik

Erstes Kind: In Deutschland liegt das Durchschnittsalter der Mütter bei 30,1 Jahren.

Plus Mütter verdienen alle Liebe und allen Respekt. Der Muttertag allerdings ist in mancherlei Hinsicht problematisch. Ebenso wie die Tatsache, dass wenige junge Mütter politische Entscheidungen treffen.

Von Benjamin Reif

Der Kühlschrank soll voll sein. Die Schuhe der Kinder ebenso sauber wie das Wohnzimmer. Und das eigene Aussehen soll ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Das sind gängige Ansprüche, die Mütter an sich selbst haben – und welche die Gesellschaft mal mehr und mal weniger subtil an sie heranträgt. Was ist es vor diesem Hintergrund eigentlich, das wir den Müttern, Großmüttern und "Uris" zum Muttertag sagen wollen?

Der Muttertag ist nicht ganz unproblematisch. Eine kommerzielle Komponente ist offensichtlich. Vor exakt 100 Jahren wurde er vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber als "Tag der Blumenwünsche" eingeführt. Ein Jahrhundert später will einem gefühlt jeder dritte Werbespot irgendwelche auf den Muttertag zugeschnittenen Produkte unterjubeln. Und ja, es stimmt: Das heutige Datum des Muttertags ist von Wirtschaftsverbänden festgelegt worden.

